Подмосковье 14 июня 2023, 12:41 Театральный семинар «Авторская сцена» прошел в Ногинске Министерство культуры и туризма МО

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Творческий семинар «Авторская сцена — 2023» прошел в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие посетили режиссеры и критики из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Твери и Екатеринбурга.

В рамках проекта участники подготовили эскизы для шести спектаклей. Художественный руководитель мероприятия, ректор ГИТИСа Григорий Заславский изучил представленные материалы и дал экспертную оценку работами.

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«Традиционно, по итогам каждой лаборатории, одна-две пьесы входят в театральные репертуары. В этом и заключается одна из главных мотиваций, чтобы драматурги могли заявить о себе», — отметил он.

Все постановки представили актеры Московского областного театра драмы и комедии, которые работали на площадках с участниками семинара в процессе подготовки к показам. По словам заведующего отделом драматургии Союза театральных деятелей России Ольги Новиковой, конкурсный отбор пьес существует уже много лет. У авторов нет ограничений в жанрах, стилистике и тематике.

«Нам важно качество текста. И уже здесь мы даем возможность драматургам увидеть героев пьес в пространстве, услышать мнения критиков. Это очень важно», — подчеркнула она.

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