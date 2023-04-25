Подмосковье 25 апреля 2023, 15:15 Региональные этапы олимпиад для учителей информатики и естественных наук завершились в Подмосковье АСОУ

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Региональный этап всероссийских профессиональных олимпиад для учителей «ПРО-IT» по информатике и «ДНК — НАУКИ» по физике, химии и биологии завершился в Подмосковье. В них участвовали свыше 100 педагогов.

Как рассказали в Минобразовании, в олимпиадах участвовали 136 учителей более чем из 30 округов Подмосковья. Координатором мероприятий выступил ИРО АСОУ, сотрудники которого организовали около 20 площадок.

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«Победитель регионального этапа олимпиады „ПРО — IT“ стал учитель информатики из гимназии № 2 „Квантор“ Коломны Антон Лагутин. Остальные результаты будут объявлены позже», — сказали в министерстве.

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