В Подмосковье запустили 15 станций контроля загрязнения воздуха

Подмосковье объединилось с Москвой в борьбе за чистый воздух. В области ввели в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы.

В 2010 году объем автомобильных выхлопов составил один миллион тонн веществ. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«В 2020 году их было 320 тысяч тонн. То есть 680 тысяч тонн <…> у автомобилей мы отвоевали», — сказал он.

Кульбачевский подчеркнул, что ситуация улучшилась благодаря системе экомониторинга. Теперь проект вышел на новый уровень — произошло объединение с Подмосковьем. Москва и область развернут общую систему наблюдения за состоянием воздуха.

В ближайшие два года в регионе появится порядка 300 стационарных датчиков. Сейчас их 70, до конца 2021-го установят еще 90. Причем 15 из них — за счет столичных средств. Все устройства автономны, обновляют информацию каждые 20 минут и передают в центры управления. Таким образом экологи всегда смогут получить оперативные сведения по примесям в атмосфере.

В первую очередь датчиками оборудуют города области, чтобы оперативно реагировать на жалобы граждан касательно запахов и смога. В случае фиксации роста концентраций загрязняющих веществ или получения жалоб на места отправят передвижную экологическую лабораторию со специалистами для решения проблемы.

Пока что разработчики занимаются созданием сайта, где каждый житель Подмосковья сможет ознакомиться с информацией о состоянии воздуха в его городе.

Основная цель новой системы мониторинга — до 2030 года снизить объем вредных выбросов на 30%.

В Нью-Дели воздух стал практически ядовитым для жителей — объем выбросов достиг своего пика. Власти индийского города планируют для разрешения проблемы запретить автомобили, закрыть заводы и отправить на удаленку вслед за школьниками офисных работников.