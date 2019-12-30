Будущее без свалок. В Подмосковье закрыли 28 мусорных полигонов из 39

В Московской области в 2019 году закрыли четыре полигона коммунальных отходов. Туда десятилетиями свозили мусор. Всего в регионе перестали функционировать 28 полигонов.

Остальные свалки закроют в ближайшие годы. Их осталось всего 11. Два дня назад, 27 декабря, был закрыт полигон «Каргашино» в городском округе Мытищи.

Что теперь будет со свалками?

Все полигоны после закрытия рекультивируют. Если не вникать в технические тонкости — сделают все возможное, чтобы восстановить природу. В итоге получатся специальные земляные насыпи с обеззараживающими системами дегазации и фильтрата внутри. Если местные жители захотят, на насыпях разобьют газоны. Есть идеи и по строительству бобслейной трассы.

Источник фото: телеканал «360»

В преобразовании полигонов нет ничего противоестественного. Например, в Нью-Йорке на месте самой крупной свалки 90-х теперь находится парк. Там водятся олени, кролики, проводятся экскурсии. На Тенерифе вместо полигона, где были мусорные горы с 16-этажный дом, растут пальмы и работает ботанический сад-музей.

Куда отправится новый мусор?

Если все полигоны станут парками, логично, что новый мусор выбрасывать некуда. Поэтому уже сейчас в регионе запускают современные комплексы переработки отходов. Там все тщательно сортируют. Половину отправляют на переработку. В борьбе за экологию используют даже бактерии.

Источник фото: телеканал «360»

Все, что нельзя переработать, отправят на захоронение. А в будущем будут использовать, как альтернативное топливо. Например, для цементных заводов. Или отправлять на заводы по термической переработке отходов.

Опасно ли сжигание мусора?

Мусор будут сжигать не в простых печах, а в специальной камере, где температура — 1260 градусов. У токсичных веществ не останется шанса на выживание. А дым от переработки будет проходить многоступенчатую систему очистки. Такие заводы в Европе — норма. Например, парижский Лувр получает тепло от завода по переработке отходов.

Источник фото: телеканал «360»

«Пока ничего лучше не придумали. Мы видим, что технология востребована. В мире есть много мусоросжигательных заводов. Они для окружающих жителей безопасны», — отметил председатель Московской областной экологической общественной организации «ЭКОСИЛА 50» Анатолий Баташев.

Сейчас в Подмосковье строятся несколько таких заводов. Первый планируют сдать в 2021 году. Всего их будет четыре. Так постепенно регион будет экологично избавляться практически от всех отходов. На захоронение пойдет всего 5-7% мусора.