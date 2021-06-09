В Подмосковье за неделю ввели в эксплуатацию 11 новых объектов

В Московской области за неделю было введено в эксплуатацию 11 новых объектов. Среди них четыре жилых и семь нежилых здания.

Информация об этом была опубликована на сайте регионального Минжилполитики.

«Министерство жилищной политики за прошлую рабочую неделю ввело в эксплуатацию три дома на 829 квартир в рабочем поселке Нахабино, в городском округе Красногорск и дом на 294 квартиры в микрорайоне Саввино в городском округе Балашиха», — сообщила глава ведомства Инна Федотова.

В регионе также были введены в эксплуатацию школа на 900 мест в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха, производственно-складской комплекс в сельском поселении Софьинское Раменского городского округа, склад в рабочем поселке Обухово Богородского городского округа.

Кроме того, были выданы разрешения на строительство 10 жилым домам: четыре — в городском округе Истра, два — в городском округе Люберцы, еще два — в Ленинском городском округе, и по одному разрешению на строительство жилых домов в городском округе Красногорск и в Одинцовском городском округе.

Также разрешения на строительство получили 24 нежилых объекта. Среди них четыре объекта здравоохранения в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского городского округа, школа на 1050 мест в микрорайоне Новая Деревня Пушкинского городского округа и три детских сада в разных районах Подмосковья.

С начала 2021 года Подмосковью из федеральной собственности передали 20 объектов капитального строительства и более 119 га земли для развития городских округов региона.