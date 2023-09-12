Подмосковье 12 сентября 2023, 15:25 Подмосковье опубликовало 6 госзакупок за неделю музей-заповедник А.П. Чехова

Читать 360tv в

За неделю в Подмосковье опубликовали шесть госзакупок. Подрядчиков найдут для благоустройства, ремонта и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Звенигороде запланировали благоустройство лесопарка, в Истре – реконструкцию водозаборного узла в Павловской Слободе, а в селе Мелихово приведут в порядок музей-заповедник Чехова.

Реклама

Также подрядчиков найдут для оказания транспортных услуг и мониторинга качества обслуживания в медучреждениях.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».