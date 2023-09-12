12 сентября 2023, 15:25
Подмосковье опубликовало 6 госзакупок за неделю
За неделю в Подмосковье опубликовали шесть госзакупок. Подрядчиков найдут для благоустройства, ремонта и других работ.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Звенигороде запланировали благоустройство лесопарка, в Истре – реконструкцию водозаборного узла в Павловской Слободе, а в селе Мелихово приведут в порядок музей-заповедник Чехова.
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Также подрядчиков найдут для оказания транспортных услуг и мониторинга качества обслуживания в медучреждениях.
Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Ремонтные работы
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