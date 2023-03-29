Подмосковье 29 марта 2023, 14:27 Свыше 100 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Еще 106 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье на минувшей неделе. Это 93 земельных участка и 13 помещений. Всего на портале ЕАСУЗ размещено свыше 960 предложений.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковье, лоты прошлой недели представлены в Ступине, Коломне, Воскресенске и Подольске. Так, жители могут арендовать землю в деревне Солосцово для строительства дома. Она находится рядом с парком активного отдыха ActionPark, конным клубом «Подлипки» и спортивным комплексом. Его стартовая цена составила 359 тысяч рублей в год. Также в Дмитрове сдают участок под ведение личного подсобного хозяйства в деревне Лупаново на срок 13 лет. Его начальная цена – 529 тысяч рублей в год.

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В ведомстве напомнили, что на портале также доступны варианты недвижимости для предпринимателей. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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