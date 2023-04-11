Подмосковье 11 апреля 2023, 14:52 Свыше 90 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Игнатченко Полина Дмитриевна

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За неделю в Подмосковье прошло 39 земельных аукционов. В них приняли участие 95 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в среднем на один лот претендовали до четырех человек. Самым популярным стал участок в Истре, стоимость которого выросла с 1,5 до 31 миллиона рублей. В торгах участвовали 10 человек.

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Подробнее о выставленных на торги участках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в Московской области зарегистрированы 10 миллионов человек.

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