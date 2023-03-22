Подмосковье 22 марта 2023, 12:06 Участки под аренду до 30 тысяч рублей выставили на торги в Подмосковье

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Свыше четырех тысяч объектов выставляют на торги в Подмосковье ежегодно. Сейчас на портале ЕАСУЗ доступно свыше 700 участков под строительство, из которых 85 с начальной ценой до 30 тысяч рублей.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике региона, большинство недорогих лотов находятся в Шаховской, Талдоме, Шатуре, Зарайске и Серебряных Прудах.

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Так, жители могут арендовать 15 соток за 15,4 тысячи рублей в год в Шаховской. В Талдоме и Зарайске 10 соток сдают за 15 тысяч рублей в год, в Шатуре – 15 соток за 18 тысяч. После строительства дома участок можно выкупить.

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Узнать подробнее о лотах можно на портале ЕАСУЗ. Выбрать землю можно по площади, цене, расположению и другим критериям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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