01 марта 2023, 13:54
Житель Солнечногорска стал лучшим сотрудником МФЦ в Подмосковье
Конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ» завершился в Подмосковье. Победителем стад сотрудник из Солнечногорска Михаил Власов, сообщили в Мингосуправления региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что в конкурсе участвовали 36 сотрудников МФЦ. Они прошли несколько испытаний, где оценивали их профессиональные качества. После отбора их ждало тестирование на знание госуслуг и финальное собеседование. Победитель представит регион на федеральном этапе конкурса.
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Второе место в состязании занята Паула Думитраш из Мытищ, а третье — Анна Устинова из Домодедова.
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