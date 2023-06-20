Подмосковье 20 июня 2023, 14:40 Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод 19 построек за неделю Компания ПИК

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Пять новых многоквартирных домов и 14 коммерческих зданий сдали в эксплуатацию в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Строители возвели два жилых дома на 1632 квартиры в жилом комплексе «Восточное Бутово» в деревне Боброво и две постройки на 853 квартиры в ЖК «Видный берег 2» в деревне Сапроново. Кварталы расположены на территории Ленинского городского округа. Также рабочие завершили строительство жилого дома на 528 квартир в комплексе «Большое Путилково» в Красногорске.

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Среди нежилых объектов в Подмосковье появились новые магазины в Дмитрове и Раменском, склад во Фрязине, автостанция в Бронницах, свиноводческое предприятие в Серебряных Прудах и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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