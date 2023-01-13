Подмосковье 13 января 2023, 13:24 Ученые из Подмосковья получили приплод от клонированной коровы

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Уникальный эксперимент провели ученые из Московской области, которые первыми в России смогли получить приплод от клонированной коровы. Теленок женского пола появился на свет здоровым, весом 40 килограммов.

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Рождение приплода пришлось на 30 декабря 2022 года, поэтому телку назвали Декабристкой. Ее мать — корова Цветочек, которая появилась на свет в Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Эрнста путем клонирования в апреле 2020 года. Это первый в России клон крупного рогатого скота.

«Появление первого в России теленка от клонированной матери — большое достижение наших ученых. Сейчас животные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Клонирование (SCNT) с использованием генетически модифицированных соматических клеток изучается для геномного редактирования крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Специалисты продолжают исследования.