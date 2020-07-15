Подмосковье восстановило электроснабжение после аварии

Свет вернулся в дома Московской области после аварий из-за непогоды. Энергетики восстановили все поврежденные участки электроснабжения.

Во вторник, 14 июля, без электричества остались более девяти тысяч жителей Московской области. Причиной аварии стала непогода — шквалистый ветер, сильный дождь и гроза.

Вечером и ночью отключились сети 35–110 кВ и перестали работать распределительные 6–10 кВ. Пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщила, что уже к утру 15 июля все аварии были ликвидированы, а электроснабжение восстановлено.

«В 06:00 завершены аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности АО „Мособлэнерго“», — пояснили в Минэнерго.

Над устранением аварий в Подмосковье работали 165 бригад, в которые вошли 474 человек и 173 единицы спецтехники. Они восстановили электроснабжение в Коломенском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Раменском, Рузском, Зарайском, Шатурском районах.

Ранее стало известно, что 15 июля без света остались жители нескольких районов Иркутска. Там причиной отключения электроэнергии также стала непогода. Сильнейший ливень затопил улицы.