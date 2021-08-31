В Подмосковье в рамках «Социальной газификации» полностью подключили к газу 100 населенных пунктов

Сотрудники «Мособлгаза» смогли до 1 сентября на 100% газифицировать 100 населенных пунктов Московской области в рамках социальной газификации. Об этом заявил глава компании Игорь Баранов в ходе брифинга по программе в городском округе Коломна.

Баранов напомнил, что на этот год по президентскому проекту «Социальная газификация» необходимо выполнить догазификацию 1113 населенных пунктов с населением почти 100 тысяч жителей.

«Я неделю назад давал обещание, что мы постараемся к 1 сентября достичь знаковых цифр. Мы это сделали. Уже 100 населенных пунктов Подмосковья на 100% газифицировали. Поэтому обещание, которое газовики давали неделю назад, мы выполнили и уверенно идем к выполнению поставленной задачи», — отметил он.

Глава «Мособлагаза» обратил внимание, что многие жители интересуются, как им получить информацию о ходе работ в населенном пункте. Все эти данные есть на сайте компании в разделе «Социальной газификации». Там же можно подать заявку на заключение комплексного договора.

«Но так как мы движемся дальше и активно ведем работу, сегодня уже почти в 300 населенных пунктах прямо сейчас идет строительство, жители справедливо задавали вопросы о том, где же можно посмотреть статус выполнения работ. Поэтому мы, как и обещали, на этой неделе на сайте „Мособлгаза“ открыли еще одну страницу по „Социальной газификации“», — рассказал Баранов.

Там любой житель сможет в удобной форме увидеть статус работ по своему населенному пункту и посмотреть фотографии с места работ.