Подмосковье 24 апреля 2023, 23:16 Жители Подмосковья смогут быстрее получать земельные услуги пресс-служба городского округа Ступино

Читать 360tv в

Сроки оказания государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Московской области, сокращены, сообщает пресс-служба Минимущества региона. Владения предназначены для аренды и покупки без проведения торгов.

Сроки оказания государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Московской области, сокращены, сообщает пресс-служба Минимущества региона. Владения предназначены для аренды и покупки без проведения торгов.

Реклама

«Все наши решения направлены на создание удобных для людей механизмов получения тех или иных услуг по земле и имуществу и сокращения сроков их получения», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства также уточнила, по каким земельным услугам и насколько сокращены сроки принятия решений. Период предоставления земельных участков в аренду или собственность без проведения торгов согласно статье 39.18 Земельного кодекса РФ, а также К (Ф)Х или сельскохозяйственной организации уменьшен с 44 рабочих дней до 50 календарных дней.

Сроки передачи территорий в аренду или для покупки без проведения торгов сокращены с 20 рабочих дней до 20 календарных. Внесенные в договор изменения будут подтверждены в течение 14 рабочих дней вместо календарных, а предоставление владений в аренду для импортозамещения теперь будет проходить за 20 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса для работы летних кафе в местах отдыха региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».