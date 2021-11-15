Более 10 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в этом году

В Московской области отремонтировали около 10,5 тысячи подъездов в 2021 году. Их привели к надлежащему виду в рамках программы «Мой подъезд». Об этом сообщили в Мин ЖКХ.

«В Московской области продолжается реализация региональной программы „Мой подъезд“, которая действует с 2016 года. За шесть лет приведено к нормативному состоянию порядка 93 тысячи подъездов Подмосковья, а годовой план ремонта подъездов выполнен на 85%», — добавил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Жители участвующих в программе подъездов могут предложить дизайн по собственному предпочтению. Кроме того, у них есть возможность контролировать реализацию строительных работ.

Принять участие в программе можно по коллективному решению — для этого нужно организовать собрание собственников помещений с управляющей компанией МКД.

На общем собрании могут обсуждаться любые ремонтные работы. При этом те из них, которые не входят в список госпрограммы, придется оплатить самим собственникам.

Протокол, оформленный по всем правилам, отправляется в местную администрацию на рассмотрение.

Финансирование программы «Мой подъезд» осуществляют за счет средств управляющих организаций, а также субсидий из бюджетов Подмосковья и муниципального образования региона.

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