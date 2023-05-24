Подмосковье 24 мая 2023, 05:21 Около 34 тысяч гектаров неиспользуемых земель запланировали реализовать в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Порядка 34 тысяч гектаров неиспользуемых земель запланировали реализовать в Подмосковье в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье в этом году уже ввели 2,7 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. На сегодняшний день в план по вводу земель в оборот включены земельные участки общей площадью 34 тысяч гектаров. Изначальный план этого года уже увеличен на 9 тысяч гектаров. При этом, работы по увеличению показателей не останавливаются», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Совместно с органами местного самоуправления ведомство составит дополнительный перечень подлежащих под изъятие земельных участков, в нем значатся уже более тысячи территорий. Кроме того, для оптимизации совместной работы создан профильный электронный реестр. Для этого Минсельхозпрод совместно с представителями властей региона, муниципалитетами и территориальными управлениями Россельхознадзора проводят комплексные мероприятия.

«Создание нового электронного реестра позволит в режиме реального времени отслеживать каждый этап работы, включая сроки начала и завершения мероприятий, актуальные статусы, принятые решения по каждому из этапов процесса изъятия земель», — добавил Филимонов.

Устаревшие процедуры изъятия не позволяли продуктивно влиять на недобросовестных землепользователей, в том числе стимулировать их к должному использованию земли по назначению и изымать их для вовлечения в оборот. Изменения в закон упростили процедуру и сократили сроки до 12 месяцев вместо более чем трех лет. Кроме того, поправки в закон исключили возможность передачи в собственность участка третьему лицу до начала судебных процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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