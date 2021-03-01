В Подмосковье избавятся от УК, не справляющихся с уборкой снега

По подсчетам метеорологов, снег в столичном регионе шел полтора месяца из трех. А последняя неделя февраля порадовала нас не по-зимнему высокими температурами и, как следствие, подтоплениями, гололедом и ямами на дорогах. На совещании губернатора Подмосковья с зампредами областного правительства приняли решение прекратить сотрудничество с УК, которые не справляются с обязанностями.

«Уважаемые главы, это наша прямая обязанность — справляться с теми задачами, вызовами, которые несет каждое время года. Потому что после снега выйдет другая проблема. Подтопления, которые мы видим, ямы на дорогах. Поэтому мы должны быть сейчас во всеоружии», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Профильные ведомства мониторят ситуацию. И стараются реагировать максимально оперативно. В помощь — портал «Добродел» и мобильные приложения, куда жители отправляют заявки с просьбой устранить ту или иную проблему. Проанализировав эту базу, в Министерстве благоустройства сформировали перечень первоочередных задач.

«Постоянный отвод талых вод в ливневки и на рельеф, усиление по вывозу снега, очистка дворов до асфальта. Утром за счет того, что образуется гололед, обязательная посыпка противогололедными материалами. И очистка подъездных путей к контейнерным площадкам», — прокомментировал министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

Все это работа и ответственность коммунальщиков. Правда, не все управляющие компании готовы с такой нагрузкой справляться. В городах красной зоны показатели, как выяснилось, портят сотрудники «Пик-комфорта».

«Смотрите, хвост не будет рулить собакой. Поэтому „Пик-комфорт“ если не работает, они должны уйти и из Долгопрудного, и из других городов. Меня интересует, чтобы УК, которая получает деньги от людей, работала, а не валяла дурака», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Еще через неделю на очередном совещании с зампредами представители профильных ведомств пообещали губернатору отчитаться о принятых решениях и результатах этой работы.