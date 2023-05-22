Подмосковье 22 мая 2023, 16:50 Около 700 предприятий Подмосковья получили социальный статус с начала года Unsplash

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Почти 700 организаций Московской области получили статус социального предпринимателя с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«В этом году в Московской области социальными признаны уже 684 предприятия. При этом мы фиксируем рост количества новых получателей этого статуса: впервые социальными стали 174 субъекта малого предпринимательства, еще 510 МСП подтвердили статус социального», — рассказала глава ведомства, заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

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Также министр напомнила, что социальный статус предприятиям необходимо подтверждать ежегодно. В 2023 году профильная межведомственная комиссия провела пять циклов сборов заявок от организаций, на последнем из который подтверждение получили 192 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Реализующие социальные проекты предприятия могут рассчитывать на все меры государственной поддержки, в том числе и на специальные гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Средства компания может использовать на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, ремонт и многое другое. При этом предприниматель обязан вложить не менее 25% от общей суммы затрат.

Подать заявку на получение статуса социального предприятия можно на портале РПГУ. После одобрения сведения будут внесены в электронный реестр автоматически.

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