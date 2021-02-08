К морозам готовы. В Подмосковье увеличили число автобусов и организовали 130 точек с горячим чаем

Подмосковье подготовилось к морозам. В регионе продолжают поить бесплатным горячим чаем на автобусных остановках. Также перевозчики увеличивают число автобусов на маршрутах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

С понедельника, 8 февраля, в 42 округах Подмосковья работают почти 130 мобильных точек с чаем. Все пассажиры, которые ждут автобус на остановке, могут согреться, выпив кружку горячего напитка. Чай раздают бесплатно.

С утра «Мострансавто» помогало не замерзнуть посетителям автовокзалов в Волоколамске, Коломне, Воскресенске, Озерах и Верее. Чаем поили и на остановках «Костино» и «Ельдигино» в Пушкино, «микрорайон Северный» и «Улица Николаева» в Электростали, «Вокзал» и «Автостанция» в Павловском Посаде.

Поддержали своих пассажиров и перевозчики в Балашихе и Красногорске. На железнодорожной станции Химки пункт раздачи горячего чая работает с 07:00 до 10:00.

Акция стартовала в выходные. Чай раздавали на 25 точках в 12 округах. Мобильные пункты работают в утренние и вечерние часы пик.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

«Чтобы пассажиры не мерзли, ожидая автобус, на остановках и автовокзалах ведется работа по раздаче бесплатного горячего чая. В эти выходные горячий чай раздавали на 25 точках в 12 муниципалитетах, а сегодня утром горячий чай раздают на 130 „чайных точках“ в 42 муниципалитетах», — уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Пока в регионе стоят морозы, на дорогах работают более 1,2 тысячи машин такси из 30 таксопарков, которые бесплатно подвозят жителей, оказавшихся вдали от остановок и населенных пунктов, до ближайшей остановки или железнодорожной станции.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Расписание транспорта контролируют оперативный штаб и ЦУР. Если возникают проблемы с маршрутами, то на помощь оперативно направляют резервные автобусы.

С 5 февраля перевозчики увеличили выпуск на 22 автобуса на восьми маршрутах и заменили девять автобусов малого класса на средний класс в городских округах Ленинский, Химки, Балашиха и Красногорск.