Тюльпанов на 8 Марта хватит всем. В Подмосковье увеличат количество цветочных точек

Спрос на цветы перед международным женским днем традиционно возрастает. Но в Подмосковье дефицита продукции не будет. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Чтобы купить цветы смогли все желающие, в Подмосковье увеличат количество цветочных точек. Всего в регионе будут работать 1066 стационарных цветочных магазинов, а также 266 нестационарных торговых объектов.

Больше всего точек, продающих цветы, будет в городских округах Балашиха, Богородский, Ленинский, Одинцовский, Подольск, Химки.

Цветы жители также смогут купить в магазинах торговых сетей, на розничных рынках и ярмарках региона.

Основной объем продукции выращен в Московской области, Абхазии, Белоруссии, Голландии, Эквадоре.

«За последнее время доля цветочной продукции от отечественного производителя значительно выросла и все чаще в продаже появляются розы, тюльпаны, ирисы, хризантемы из Подмосковных теплиц. Цветы везут, в основном, из Дмитровского городского округа, Егорьевска и Ступино», — отметил Андрей Разин.

В регионе цветы выращивают свыше 10 крупных производителей.

Министр добавил, что самым популярным цветком у подмосковных компаний является роза. Еще в Московской области выращивают тюльпаны, нарциссы, ирисы, хризантемы, гиацинты, крокусы, астры, георгины и многие другие растения.