В Подмосковье устранили больше 90 повреждений теплотрасс

С начала осени согласно предписаниям Госадмтехнадзора в Московской области устранили 96 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Госадмтехнадзор в Подмосковье сейчас проводит плановое мероприятие «Теплотрасса». Оно нацелено на то, чтобы проверить соблюдение норм содержания тепловых пунктов, котельных, коммуникаций. Ведутся проверки изоляции наземных линий, люков смотровых колодцев, тепловых камер, а также мест проведения работ по ремонту теплотрасс.

Больше всего нарушений выявлено в десяти городских округах. Среди них Коломенский, Зарайск, Воскресенский и другие. По каждому из нарушений вынесено предписание, ведомство контролирует сроки и качество их устранения.

Год назад при прорыве теплотрассы в подмосковном Дзержинском горячая вода ошпарила четверых детей. Власти городского округа оказали семьям пострадавших девочек помощь и поддержку. Детей после случившегося доставили в больницу с ожогами. Глава округа Людмила Иванова навещала их и привозила еду, которую просили дети — пиццу, сладости. Потом им предоставили сиделку, чтобы мамы могли спокойно работать.