Подмосковье 17 января 2024, 12:59 Условия получения субсидий на покупку промышленного оборудования улучшили в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Размер субсидий на покупку промышленного оборудования увеличили в Подмосковье с 2024 года. О новых условиях программы рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году мы улучшили условия программы поддержки бизнеса, в рамках которой промпредприятия Подмосковья могут компенсировать свои затраты на приобретение промышленного оборудования. Если раньше за счет субсидии можно было возместить до 20% таких затрат, то в 2024 году этот порог увеличен до 50%. Также с 10 до 20 миллионов рублей повышена и максимально возможная сумма компенсации», — рассказала Зиновьева.

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Прием заявок на получение субсидии запланирован на сентябрь.

В прошлом году мерой поддержки воспользовались 30 промышленных предприятий Подмосковья. В общей сложности им компенсировали 200 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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