Названо количество свободных вакансий в Подмосковье | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названо количество свободных вакансий в Подмосковье Вице-губернатор Каклюгина сообщила о низком уровне безработицы в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье сейчас остается множество открытых вакансий, никакого дефицита рабочих мест в регионе нет и не предвидится. На данный момент в Московской области открыто порядка 98 тысяч вакансий.

«В среднем на каждого безработного приходится пять свободных вакансий. Наиболее востребованы направления менеджмента, рабочих специальностей, легкой промышленности и делопроизводства», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Как рассказали на эту тему в Министерстве социального развития региона добавили, что в Подмосковье проводится активная работа по развитию трудоустройства. Например, проходит переобучение. У людей появляется возможность в не самые долгие сроки получить новую и крайне востребованную профессию. Для этих целей в Подмосковье регулярно проходят масштабные ярмарки вакансий.

Реклама

Как добавила Каклюгина, уровень безработицы в Московской области сейчас не превышает 0,5 процентов. Поиск новой работы для местных жителей тоже максимально упрощен. Для этого в регионе существует специальная услуга под названием «Ищу работу». В ней можно подать единственное электронное заявление, которое включает в себя сразу 8 услуг. Только за последнее время услугой воспользовались уже более 22 тысяч жителей.

Ранее стало известно, сегодня безработица в Подмосковье крайне низкая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Тем не менее задача, по его словам, — сделать так, чтобы условия труда были высокого уровня.

0 0 0 0 0 0