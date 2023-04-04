Подмосковье 04 апреля 2023, 15:49 Весенняя акция по сбору автопокрышек стартует в Подмосковье 5 апреля

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Ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на „Мегабак“» пройдет в Подмосковье с 5 по 30 апреля. Жители смогут направить в переработку старые автопокрышки и выиграть приз.

«Третий год подряд проводим акцию по сбору старых покрышек. Можно привезти ненужные шины на любой из 60 пунктов „Мегабак“, принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новой резины», — напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Для участия в розыгрыше сертификатов нужно сделать фото с шинами на любом из пунктов приема «Мегабак» и разместить снимок в социальной сети «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Самые интересные работы выберут после окончания акции.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.