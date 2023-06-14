Подмосковье 14 июня 2023, 15:43 Более 30 учебных заведений Подмосковья присоединятся к проекту «Профессионалитет» с сентября Пресс-служба Министерства образования МО

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Приемная кампания по программам «Профессионалитета» начнется в Московской области с 19 июня, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья. С 1 сентября к проекту присоединятся 37 образовательных организаций региона.

Программа позволяет студентам получить востребованную специальность в короткие сроки. Среди доступных направлений: «Правоохранительная сфера и управление», «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», «Металлургия» и «Машиностроение».

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В рамках проекта будущие специалисты имеют возможность пройти практику на профильных производствах с дальнейшим трудоустройством. Информация о профессиональных учебных заведениях Подмосковья доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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