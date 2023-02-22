22 февраля 2023, 10:13
Голосование за места установки камер видеонаблюдения стартовало в Подмосковье
Голосование по установке камер системы «Безопасный регион» стартовало в Подмосковье. Жители могут выбрать места, где, по их мнению, следует разместить оборудование, на портале «Добродел».
Принять участие в голосовании могут все жители Подмосковья. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать свой округ на карте и выбрать нужное место.
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Адреса на карте появились также по просьбам жителей, которые они оставляли в сообщениях на портале.
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