Подмосковье 09 июня 2023, 14:10 Подмосковные учителя приняли участие в конференции о развитии дошкольного образования АСОУ

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Конференция «Лучшие практики» по региональному проекту «Эффективная начальная школа» состоялась в Академии социального управления, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Педагоги выступили с докладами на тему развития учебной мотивации школьников младших классов.

На территории Подмосковья функционирует система дошкольного образования Preschool. Целью проекта является обеспечение для детей комфортных условий для перехода из детского сада в школу. Юные жители получают нужные знания, необходимые в учебных заведениях.

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Как отметили в региональном Минобразования, участники мероприятия обсудили технологии обучения, формирование грамотности, а также нейропсихологический подход для развития навыка письма в условиях ускоренного обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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