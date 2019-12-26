Найди книгу в автобусе. В Подмосковье стартовала акция «Читающий транспорт»

Пассажирам подмосковных автобусов предложат почитать в дороге книги. В Московской области стартовала акция «Читающий транспорт». 200 таких автобусов уже можно встретить на дорогах региона.

Министр культуры Московской области Елена Харламова в эфире «360» рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о новой необычной акции, которая недавно стартовала в регионе.

«Для жителей Подмосковья привычные городские автобусы и маршрутки вышли брендированные красной наклейкой, на которых написано „Читающий транспорт“ с нашим слоганом „Читай без остановок“. В этих автобусах находятся специальные карманы, в которых лежат книжки из городских библиотек. Наш житель может взять детские рассказы, чтобы почитать своему ребенку, может сам почитать какие-то приключения», — сообщила Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Пассажиры могут понравившуюся книгу забрать с собой домой и дочитать, или оставить в следующем автобусе. В этих же карманах они найдут рассказы о самих библиотеках.

«Просто надо понимать, что сегодня наши городские библиотеки — это уже не только про книги, но и про активности, которые в этих библиотеках есть. Например, в библиотеке Красногорска в субботу можно поучиться английскому, в пятницу сделать уроки со специальными преподавателями, в четверг посмотреть мультики и так далее», — отметила министр.

Также в специальных карманах можно найти афишу, в которой обозначены все спектакли и выставки в Подмосковье.

Кроме этого, Елена Харламова сообщила о работе подмосковных музеев в новогодние праздники.

«Мы приняли решение, что со 2 по 8 января во все 12 государственных и 56 муниципальных музеев наши школьники могут проходить бесплатно. Я думаю, что это существенно снизит расходы семьи, особенно это важно для многодетных семей», — сказала Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Свободный вход в музеи предусмотрен для школьников со всей России. Для прохождения необходимо предъявить бумажный документ или просто показать в телефоне скриншот. Также в связи с большим потоком посетителей музей «Новый Иерусалим» в Истре со 2 по 8 января будет работать до 20:00.

«Для нас очень важно, чтобы отдыхать в Подмосковье было комфортно, чтобы новогодние праздники были организованы, чтобы мы уделили этому достаточно внимания. В туризме мы уже двигаемся вперед, по этой лестнице карабкаемся, но нам еще карабкаться и карабкаться. Что касается музеев, то очень приятно, что мы для школьников все это сделали бесплатно. Это мелочь, наверное, но все равно приятно. И вот такие усилия мы дальше будем прилагать, чтобы как можно больше людей были счастливы в Подмосковье», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Акция «Читающий транспорт» уже стартовала. 200 «читающих» автобусов уже вышло на свои маршруты, после Нового года к ним добавится еще 400. В течение года 600 брендированных автобусов будут ездить по всему Подмосковью.