Километры памяти. В Подмосковье стартовал военный лыжный марафон

В Подмосковье стартовал военный лыжный марафон в честь юбилея Победы. Участники — бойцы спецназа ВДВ. Они преодолеют 1,2 тысячи километров, встретятся с ветеранами и школьниками.

В парке «Патриот» стартовал военный лыжный марафон. За 14 дней участники марш-броска должны преодолеть 1,2 километра через 12 городов-героев Московской и Тверской областей. Команд собралось восемь, они вышли одновременно из разных населенных пунктов. А всего они вместе пройдут 7,5 тысячи километров по России. Расстояние символичное — юбилей Победы.

Перед стартом провели официальное построение и показательные выступления для зрителей. На лыжи, причем не спортивные, а армейские, встали исключительно бойцы спецназа ВДВ, они точно пройдут где угодно. Да и снаряжение поможет: армейские лыжи не позволяют развить высокую скорость, но зато незаменимы на бездорожье.

Источник фото: телеканал «360»

Отбор участников был строгим: учитывалось личное желание, великолепно сданные нормативы, а спортивный разряд по лыжам добавлял очков. И все равно спорта в таком марш-броске мало.

«Это, в первую очередь, выносливость, сила духа и проявление своего характера. Я надеюсь, что каждый из них покажет себя на самом высоком уровне», — сказала пятикратная олимпийская чемпионка, лыжница Лариса Лазутина.

Источник фото: телеканал «360»

Сопровождать колонну суперсолдат решили и супердевушки. Всего их три. Как пояснил капитан одной из команд, в пути их будут беречь. Хотя необходимости в этом нет: их подготовка на самом высоком уровне. А девушки и рады, что смогут пройти такую дистанцию.

«Я считаю, что участие девушек в марш-броске наравне с мужчинами — это пример. Мужчины видят, что девушки могут это пройти, преодолеть все трудности, значит, и они тоже смогут. Мы для них — стимул», — отметила участница марш-броска, спецназ ВДВ Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

Но девушкам все равно сложнее, поскольку они планируют не просто пройти маршрут, но и сделать это красиво — тихо положили в вещмешки косметички. Кстати, рюкзаков на старте не было: их выгрузят из машин тылового обеспечения на первом привале, после, так сказать, разминки.

«Во время движения у нас будет с собой патрульный рюкзак, где находится необходимое имущество: питание, вода и теплые вещи», — сообщил капитан марш-броска, спецназ ВДВ Кирилл.

Источник фото: телеканал «360»

Часть маршрута спортсмены преодолеют на лыжах, а где не будет снега — пробегут, поэтому марш-бросок и называется комбинированным. Но это будет не просто пробег. В каждом городе солдаты и офицеры спецназа встретятся с ветеранами и школьниками и проведут занятия: будут консультировать желающих по вопросам контрактной службы. Финишируют команды 17 февраля в Наро-Фоминске.