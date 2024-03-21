Подмосковье 21 марта 2024, 18:40 Педагогический интенсив о лучших практиках начального образования собрал более 300 участников в Подмосковье Министерство образования Московской области

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Педагогический интенсив «Эффективная начальная школа Подмосковья: лучшие практики» собрал более 300 участников, в том числе из других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Более 240 школ из 43 муниципалитетов Подмосковья внедряют передовые методики обучения. На мероприятии представили механизмы ускоренного обучения и ресурсы для реализации программы начального образования.

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Интенсив продолжится 22 марта на базе школ в Богородском городском округе, Люберцах и Наро-Фоминске. Там участники познакомятся с лучшими практиками организации учебного процесса, побывают на открытых уроках и мастер-классах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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