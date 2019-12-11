Еще больше танцев, рукоделия и неожиданных встреч. В Подмосковье создадут новые клубы «Активное долголетие»

11 декабря в деловом и культурном центре «Костино» в Королеве состоялся фестиваль «Золотой возраст», в котором приняли участие активисты программы «Активное долголетие». На мероприятии присутствовало более 300 участников проекта из 11 городов Подмосковья.

В рамках фестиваля для гостей мероприятия работали различные тематические площадки. Так, на площадке «Здравоохранение» участники могли проверить свое здоровье, на площадках мастер-классов они попробовали изготовить елочные игрушки, а также расписали глазурью имбирные пряники и создали объемные новогодние аппликации. Также для гостей был подготовлен концерт с выступлениями артистов, и зажигательными номерами от участников проекта.

«Занимаюсь танцами уже три месяца, после занятий настроение — драйв! Надо двигаться, поэтому и занимаюсь. Вообще, много чему научились. Все довольные, занятия никто не бросает, много народу ходит. Здоровье улучшается, килограммы уходят, а настроение, наоборот, поднимается!» — отметила участник проекта «Активное долголетие» Надежда Игнатова.

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По словам министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, к весне количество клубов «Активное долголетие» значительно увеличится. Поэтому пенсионеры смогут приобрести еще больше новых навыков.

«На сегодняшний день в Московской области открыто уже семь клубов „Активное долголетие“, в которых граждане старшего возраста могут посещать различные активности, играть в настольные игры, заниматься творчеством и просто проводить время в кругу единомышленников. Всего до 1 марта 2020 года в Московской области будут работать 64 таких клуба во всех городских округах Московской области», — рассказала Ирина Фаевская.