Выбирают жители. В Подмосковье создадут интерактивную карту детских площадок

Места для детских игровых площадок жители Подмосковья будут выбирать сами. В рамках губернаторской программы для них разработают специальную интерактивную карту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Министерство благоустройства Московской области предложит жителям региона проголосовать за место установки губернаторских датских площадок.

«Впервые места для установки таких площадок будут определять сами жители», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На портале «Добродел» разместят интерактивную карту. На ней жители смогут отмечать места, где они хотят установить площадку. Адреса, набравшие наибольшее количество голосов, рассмотрит комиссия и решит, включать ли их в программу.

С 2013 по 2019 год в Подмосковье в рамках губернаторской программы установили 1004 детские игровые площадки. Это большие игровые комплексы с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета, а также другими неотъемлемыми элементами благоустройства: скамейками, урнами, информационными стендами. На таких площадках могут проводить досуг дети от 2 до 14 лет.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий за последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысячи детских площадок, включая игровые комплексы, установленные по губернаторской программе», — отметил Хайкин.

Главная идея создания комфортной среды в городах региона — сделать окружающее человека пространство таким, в котором приятно жить. Комфортно должно быть и взрослым, и маленьким жителям Подмосковья. Поэтому наравне с благоустройством парков и скверов, улиц и площадей, новый облик обретают и дворы с игровыми площадками.