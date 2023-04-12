Подмосковье 12 апреля 2023, 12:31 Подозреваемого в серии краж из частных домов задержали в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Подозреваемый в совершении серии краж был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии в Клину, сообщает пресс-служба ведомства.

Экипаж группы задержания обнаружил схожего по приметам разыскиваемого на улице Терешковой. По данным Росгвардии, ранее судимый 34-летний гражданин на протяжении месяца незаконно проникал в частные домовладения с целью завладеть ценными вещами: электроинструментами и бытовой техникой. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту проводится проверка.

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