15 марта 2023, 16:53
Региональный этап всероссийских игр школьных спортклубов прошел в Подмосковье
Отборочный этап регионального этапа всероссийских игр школьных спортклубов прошел в Щелкове на базе УСК «Подмосковье». В нем участвовали 22 команды, которые ранее победили в своих округах.
Первое место в турнире заняла команда Раменского округа, на вторую ступень пьедестала встали школьники Дмитрова, а на третью — Краснознаменска.
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«Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов — это социально значимое спортивное мероприятие не только для Подмосковья, но и для всей страны. Поздравляем с отличными результатами и желаем дальнейших побед на всероссийском этапе», — отметили в Минобразования региона.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.
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