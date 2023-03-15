Подмосковье 15 марта 2023, 16:53 Региональный этап всероссийских игр школьных спортклубов прошел в Подмосковье

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Отборочный этап регионального этапа всероссийских игр школьных спортклубов прошел в Щелкове на базе УСК «Подмосковье». В нем участвовали 22 команды, которые ранее победили в своих округах.

Первое место в турнире заняла команда Раменского округа, на вторую ступень пьедестала встали школьники Дмитрова, а на третью — Краснознаменска.

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«Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов — это социально значимое спортивное мероприятие не только для Подмосковья, но и для всей страны. Поздравляем с отличными результатами и желаем дальнейших побед на всероссийском этапе», — отметили в Минобразования региона.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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