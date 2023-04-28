Подмосковье 28 апреля 2023, 12:14 Педагоги колледжей Подмосковья приняли участие в стратегической сессии о привлечении абитуриентов АСОУ

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-Проектно-аналитическая сессия «Актуализация основных образовательных программ, ориентированных на потребности реального сектора экономики в рамках реализации федерального проекта „Профессионалитет“» прошла в Сергиевом Посаде. В ней участвовали педагоги и руководители образовательных учреждений Подмосковья.

Для амбассадоров проекта и их кураторов провели интерактивное занятие. Его посвятили выработке маркетинговых стратегий по привлечению абитуриентов. Также для представителей сетевых ПОО кластера организовали экскурсию в учебные мастерские и лаборатории образовательного центра.

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«Участники обсудили ключевые изменения в содержании и условиях подготовки кадров в рамках реализации „Профессионалитета“. А в проектной части сессии участники работали в группах над формированием единых подходов к разработке и унификации программы „Профессионалитет“», — сказали в Минобразовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.

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