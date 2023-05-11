Подмосковье 11 мая 2023, 00:30 Областной конкурс-фестиваль «Солнечный круг» пройдет в Наро-Фоминске Министерство культуры и туризма МО

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Подмосковный фестиваль-конкурс «Солнечный круг» состоится 13 мая в Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие проходит ежегодно для воспитанников учебных заведений дополнительного образования.

Цель фестиваля заключается в патриотическом воспитании юного поколения, а также в сохранении и поддержании фольклорного искусства. Кроме того, участники мероприятия демонстрируют знания российской истории и культуры и стремятся развиваться в творческой сфере.

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Конкурс пройдет в здании детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой на Профсоюзной улице. Начало запланировано в 11:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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