Подмосковье 09 августа 2023, 14:38 Свыше тысячи незаконных построек добровольно демонтировали в Подмосковье с начала года Фото Минимущества

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Свыше тысячи незаконных построек добровольно демонтировали в Подмосковье с начала года. Это здания, возведенные на участках, на которых не разрешено строительство.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, собственники добровольно демонтировали 1154 постройки.

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«Вот уже второй год подряд муниципальный земельный контроль проводит профилактическую работу в части предупреждения и пресечения нарушений в земельно-имущественной сфере. Благодаря этому растет количество граждан, которые признают факт нарушения и самостоятельно осуществляют демонтаж незаконных построек», — сказала она.

Глава министерства добавила, что устранить нарушения земельного законодательства можно через оформление самовольно занятой части участка по процедуре перераспределения. С начала года этой возможностью воспользовались 1800 собственников. Полученные в ходе заключения соглашений сумма составила 1,7 миллиарда рублей.

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