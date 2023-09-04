Подмосковье 04 сентября 2023, 16:08 Почти 700 аварийных зданий привели в порядок или снесли в Подмосковье с начала года Мособлархитектура

Читать 360tv в

Работа по устранению недостроев, самостроев и аварийных зданий продолжается в Подмосковье. С начала года привели в порядок или снесли еще 686 зданий.

«Не все объекты подлежат сносу. В этом году 382 здания привели в соответствие, оформили исходно-разрешительную документацию или права собственности. Еще 22 объекта достроили и ввели в эксплуатацию. Двести восемьдесят два здания снесли», — рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Реклама

Находить новые аварийные и недостроенные объекты помогают жители региона. За восемь месяцев через портал «Добродел» и социальные сети получена информация еще о 149 зданиях, которые включены в перечень по ликвидации. Освобожденные от объектов незавершенного строительства территории благоустраиваются.

Лидерами по ликвидации недостроев и аварийных объектов с начала года стали Ступино (51 объект), Одинцово (46 объектов) и Раменское (36 зданий).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.