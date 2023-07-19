Подмосковье 19 июля 2023, 11:44 Жителей Подмосковья попросили воздержаться от прогулок в парках из-за сильного ветра Министерство благоустройства Московской области

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Жителям Подмосковья советуют воздержаться от прогулок в парках и лесопарках 19 июля. Это связано с ухудшением погоды.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, прогулки в парках и лесопарках вблизи деревьев могут быть опасными из-за сильного ветра и дождя.

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«Когда непогода закончится, будем рады снова видеть вас в наших парках и лесопарках. Там вас ждут удобные дорожки для прогулок и катания на велосипедах, современные спортивные и детские площадки, комфортные зоны для спокойного отдыха и, конечно, свежий воздух», — подчеркнули в ведомстве.

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