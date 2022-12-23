Подмосковье 23 декабря 2022, 17:28 Почти 1,5 тысячи тонн ягод собрали в Подмосковье с начала года

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Подмосковные производители развивают производство ягод, перенимают передовой опыт, расширяют ассортимент и улучшают качество продукции. С начала года в регионе вырастили и собрали почти 1,5 тысячи тонн смородины, клубники, ежевики и малины.

Ягоды выращивают в регионе круглый год. Причем за период с 21 ноября по 18 декабря собрали 80 тонн — это в шесть раз больше, чем за такой же период в прошлом году.

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«Большая часть из этого объема — это клубника. Ее собрали 73,7 тонны за этот небольшой зимний период времени. Кроме этого, на прилавки отвезли 5,5 тонны малины и 1,2 тонны ежевики», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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С начала года в Подмосковье собрали 1,5 тысячи тонн ягод, треть из которых вырастили в Кашире — в теплицах компании «Агрокультура».

Выплаты на создание новых садов и уход за существующими ягодными плантациями получат сельскохозяйственные производители Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева. Размер выплат будет зависеть от плотности посадки и других факторов.

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