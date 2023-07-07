Подмосковье 07 июля 2023, 17:31 Более 200 тысяч тонн овощей и зерновых культур будут ежегодно производить на новом предприятии в Лотошине

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В Подмосковье появится новое предприятие по выращиванию овощей. Масштабный проект намерены реализовать в Лотошине. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ежегодно предприятие будет производить более 200 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Из них до 140 тысяч тонн картофеля и овощей и до 60 тысяч тонн зерновых», — прокомментировал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, на данный момент в проект вложили 1,6 миллиарда рублей. Общая сумма инвестиций составит около четырех миллиардов рублей. Овощи будут продавать под брендом «Лотошинский картофель».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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