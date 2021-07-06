В Подмосковье разъяснили правила «Социальной газификации» для СНТ

За ближайшие 18 месяцев по программе «Социальной газификации» в Подмосковье должны быть подключены 300 тысяч человек и 115 тысяч домовладений. У многих встает вопрос, будут ли подключать по этой программе СНТ. К ним могут подвести газовую трубу, если они расположены в границах поселения, объяснил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

По его словам, задачи о переводе СНТ в форму ИЖС (индивидуальное жилое строительство) не стояло никогда.

«Потому что сразу по градплану для нас должны наложиться социальные обязательства, связанные со школами, детскими садами и прочее. А зачем это учитывать, строить и делать, если эти СНТ предусматривают в первую очередь периодическое проживание, то есть сезонное», — объяснил он.

Хромушин уточнил, что в некоторых СНТ люди построили дома и живут постоянно, но это отдельный вопрос. Эти жители при регистрации своих домов, осознавали риск, на который они идут.

«Но президент очень четко сказал и мы это выполним: если в границе поселения расположено СНТ, наша обязанность, „Мособлгаза“, подвести к этому СНТ трубу. Дальше внутри СНТ — это долевая собственность, — люди, пожалуйста, занимайтесь разводкой труб сами. Наша задача — подключить ваш СНТ», — подчеркнул вице-губернатор региона.

Он также еще раз напомнил, что главным условием для участие в программе является обязательная регистрация дома. Если он не будет зарегистрирован, подключиться по этой программе не выйдет.

Хромушин отметил, что в Московской области есть много населенных пунктов, в которые в разное время заведен газ. И многих местных жителей раздражала дороговизна подключения к газу подключиться к газу. Сумма могла составлять от 300 тысяч до нескольких миллионов.

«Почему? Чтобы подключить к газу мой дом, надо построить внутрипоселочные сети. <…> Если там есть 20-30 человек, в принципе это не так страшно, этот вопрос решался в рамках обычного подключения — люди собирались, скидывали деньги на трубу вдоль дороги, дальше каждый подключался сам по себе», — рассказал он.

Теперь по указу президента, если населенный пункт газифицирован, разводящие сети к каждому дому должны быть построены за счет газораспределительных организаций. В Подмосковье эти функции выполняет АО «Мособлгаз».

«Если вы эту работу закончили, то каждый человек, который живет в таком населенном пункте, должен иметь возможность получить подключение к газу по единой цене. То есть само подключение бесплатно, а то что касается внутри дома, внутри участка, оборудование, труба, все должно быть стандартизировано, чтобы люди платили минимальные деньги. Вот это „Социальная газификация“», — объяснил вице-губернатор.

Хромушин подчеркнул, что в программу не может попасть незарегистрированный дом. Это обусловлено действующим законодательством. В случае, если дом прошел регистрацию, его владелец может участвовать в подключении газа по программе, но это еще не все.

«Можно получить налоговый вычет, применить коэффициент 0,7 — то есть на 30% сократить свои платежи по электричеству, можно сделать перерасчет по вывозу твердых коммунальных отходов и еще много всего. Но если дом не зарегистрирован, мы газ вам не подключим», — заключил он.