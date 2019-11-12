Абсолютная прозрачность. В Подмосковье рассказали об антимонопольном контроле

В Подмосковье стартовала международная научно-практическая конференция на тему «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт». Проводят ее в региональном Доме правительства.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Комплаенс — это система, контролирующая соблюдение антимонопольного закона и предупреждающая противоречащие ему действия сотрудников компании. Она используется в коммерческих и некоммерческих организациях, а также органах власти.

Конференцию «Комплаенс как система управления рисками» посвятили проблемам и перспективам системы комплаенс. На ней собрались ведущие специалисты и эксперты в этом вопросе. Главная цель — обмен опытом и информацией о влиянии антимонопольного комплаенса на организации и экономику в целом.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Кстати, на конференции Подмосковье признали лидером по развитию конкуренции в стране. Такого мнения придерживается руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, в регионе работает система комплаенса в органах власти и за год она позволила уменьшить количество правонарушений на 40%.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Наша задача — соответствовать самым современным требованиям, у нас высокие позиции, это правда. Мы стараемся сделать так, чтобы и система торгов и система конкуренции, вовлечения малого бизнеса, государственно-частное партнерство — все было не на бумаге, а внедрено в разных муниципалитетах. Поэтому для нас сотрудничество с антимонопольной службой стратегически важно», — рассказал участникам конференции губернатор Андрей Воробьев.

На конференции организовали пленарные заседания, тематические секции. Также участникам провели экскурсию по Центру управления регионом (ЦУР). Он работает в Доме правительства Московской области с 29 декабря 2018 года. Это общий штаб, собирающий жалобы и предложения со всего региона. Правило центра: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем».

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«Чтобы это все состоялось, должен быть жесточайший контроль. И этот контроль, соответственно, здесь [в ЦУР] осуществляется. Ничего не бесит так жителя, как отписка», — отметил Андрей Воробьев.