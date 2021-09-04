В Подмосковье расчистили 60 гектаров водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»

Первый этап губернаторской программы «100 прудов и озер» завершили в Московской области. По его итогам специалисты расчистили 60 гектаров водоемов. Об этом заявили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

«Работы на водной глади завершены на всех объектах. Работы выполнены на общей площади около 60 гектаров», — сообщил зампредседателя областного правительства, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В рамках санитарной очистки водоемов акватории и прибрежные зоны водоемов очистили от мусора, убрали сухостой и камыши. Помимо этого, в нескольких муниципалитетах благоустроили пляжи, установили скамейки и оборудовали места для рыбалки. Также были обустроены искусственные гнездовья для водоплавающих птиц.

В ведомстве уточнили, что из 22 запланированных на 2021 год водоемов 15 были очищены по заказу муниципалитетов, в остальных случаях заказчиком выступило Минэкологии Подмосковья.

После расчистки водоемы не останутся без присмотра, подчеркнул Разин. По его словам, инспекторы эконадзора и администрации муниципалитетов будут проводить периодические рейды, чтобы прибрежные зоны и акватории водоемов оставались чистыми.

Особое внимание уделят предотвращению незаконного сброса воды. Такое нередко происходит, когда местные жители сбрасывают сточные воды в водоемы из частных домов вместо того, чтобы устанавливать септики или использовать централизованную систему водоотведения.

«100 прудов и озер» — программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по очистке водоемов региона. В течение трех лет в Подмосковье планируется расчистить 100 прудов и других водных объектов.