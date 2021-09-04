В Подмосковье «Пушкинскую карту» смогут оформить 600 тысяч молодых людей

«Пушкинской картой», позволяющей бесплатно ходить в музеи, театры и на выставки, в Подмосковье могут воспользоваться 600 тысяч молодых людей. Всероссийская программа стартовала 1 сентября.

В Московской области в проекте будут участвовать 47 учреждений культуры: это Московская областная и Ступинская филармонии, 13 государственных музеев, шесть театров: четыре государственных и два муниципальных — Долгопрудненский театр «Город», «Театр юного зрителя» в Королеве, — 26 домов культуры. Отбирать подходящие мероприятия будет специальный экспертный совет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

О преимуществах карты напомнили министр культуры Елена Харламова и министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

«Этот проект очень важен для молодежи, так как родители в этот период больше заточены на дополнительное образование для поступления в вузы и все семейные деньги, как правило, тратятся на репетиторов. У молодежи собственных средств нет. А карта уже имеет средства, которые подростки смогут сами потратить на поход в театр и музей», — рассказала Харламова.

Она также выразила надежду, что в Московскую область по этой программе приедут зрители и из других регионов. Сейчас Минкультуры региона работает над образовательными программами, чтобы молодые люди были не только зрителями, но и участниками лекций, мастер-классов в музеях и театрах. Харламова добавила, что в Подмосковье уже начали покупать билеты с помощью «Пушкинской карты».

Бронштейн отметил, что этот проект открывает новые горизонты. Для школьника он дает возможность пригласить девушку в театр, сходить на выставку, сделать подарок маме.

«Я думаю, карта будет популярной. И все ее возможности ребятами будут использованы», — заключил он.

По «Пушкинской карте» молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, концерты и выставки. Ее можно оформить на сайте госуслуг. На счете сразу будет три тысячи рублей. Потратить деньги нужно до нового года и только на посещение учреждений культуры. В будущем номинал карты планируется увеличить до пяти тысяч, а к проекту присоединятся и библиотеки.