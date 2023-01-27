Подмосковье 27 января 2023, 11:34 Около 740 блокадников Ленинграда получили единовременные выплаты в Подмосковье

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В Подмосковье проживает около 740 блокадников Ленинграда. Все они получили единовременные выплаты к 79 годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

«В Подмосковье проживает порядка 740 жителей блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью „За оборону Ленинграда“ и граждане, награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В 2023 году ветераны получили единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей. В министерстве социального развития региона напомнили, что услуга автоматическая, и средства уже поступили на счета жителей Подмосковья.

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