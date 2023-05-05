05 мая 2023, 12:12
Вебинар о разработке учебного плана прошел для педагогов Подмосковья
Вебинар о составлении учебного плана по нормам федерального государственного образовательного стандарта прошел для учителей в Подмосковье. Его провел научно-методический центр содержания образования АСОУ.
Как рассказали в Минобразования, в вебинаре участвовали заместители руководителей школ и колледжей, учителя и методисты методических центров.
Реклама
«Сотрудники Академии социального управления представили образовательным организациям рекомендации по разработке учебных планов на уровне ФГОС СОО», — сказали в ведомстве.
Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Учителя
ГодПедагогаНаставника
Реклама
Реклама