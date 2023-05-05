Подмосковье 05 мая 2023, 12:12 Вебинар о разработке учебного плана прошел для педагогов Подмосковья АСОУ

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Вебинар о составлении учебного плана по нормам федерального государственного образовательного стандарта прошел для учителей в Подмосковье. Его провел научно-методический центр содержания образования АСОУ.

Как рассказали в Минобразования, в вебинаре участвовали заместители руководителей школ и колледжей, учителя и методисты методических центров.

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«Сотрудники Академии социального управления представили образовательным организациям рекомендации по разработке учебных планов на уровне ФГОС СОО», — сказали в ведомстве.

Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.

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