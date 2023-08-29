Учения по ликвидации очага африканской чумы свиней провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:03 Учения по ликвидации очага африканской чумы свиней провели в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье отработало взаимодействие на случай вспышки африканской чумы свиней. Масштабные учения прошли в Талдомском городском округе.

«Эпизоотическая обстановка по африканской чуме в области пока стабильная. Но если возникнет реальный очаг заболевания, действия ветеринаров должны быть четкими и оперативными», — пояснил руководитель государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Согласно легенде, в Талдомскую ветеринарную станцию поступил сигнал о гибели свиней от владельца крестьянско-фермерского хозяйства. Специалисты должны были быстро установить причину, ликвидировать очаг заболевания и не допустить его распространения в регионе и за его пределами.

Ветеринары осмотрели скот и взяли пробы биологического материала, направили колонну специальной техники для дезинфекции. В результате предпринятых мер условную вспышку африканской чумы свиней успешно ликвидировали.

В мероприятии принимали участие сотрудники Роспотребнадзора, МЧС России, ОМВД, Министерства экологии и природопользования Московской области, Талдомской центральной районной больницы и администрации Талдомского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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