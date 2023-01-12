Подмосковье 12 января 2023, 09:58 Соревнования по парашютному спорту прошли в Рузе

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Традиционные соревнования на по парашютному спорту состоялись в аэроклубе в деревне Ватулино в Рузе. За победу сражались 34 человека. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Соревнования начали проводить 10 лет назад — тогда это были веселые старты для участников клуба. Позже мероприятие получило официальный статус и стало Кубком Московской области — первым спортивным турниром по этой дисциплине в регионе.

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На пьедестал среди мужчин встали Вячеслав Лютенко, Сергей Балин и Вячеслав Макарьев. Среди женщин — Елена Кривенко, Светлана Ильина и Ольга Балина. Они получили медали и грамоты Минспорта Подмосковья.

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После соревнований прошел еще один турнир — Кубок Деда Мороза. В борьбе за победу спортсмены выполнили серию ночных прыжков на точность. Лучшим слали Вячеслав Лютенко, Сергей Балин и Елена Кривенко.

Впервые в истории соревнований прошел и блиц-турнир. Участники должны были приземлиться одновременно на два электронных датчика ночью. Победителями стали Эрик Лисов, Ольга Балина и Александр Гусаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.

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